Cluj-Napoca (SID) - Nach einer zweitägigen Auszeit geht Melbourne-Siegerin Angelique Kerber hochmotiviert und fit in das Fed-Cup-Playoff gegen Gastgeber Rumänien am Wochenende in Cluj. "Die innere Ruhe, die ich in Australien gezeigt habe, ist wieder da. Und den Willen habe ich sowieso", sagte die Weltranglistendritte Kerber nach ihrer Ankunft am Mittwochnachmittag in Transsilvanien.

Am frühen Abend absolvierte die Linkshänderin auf dem mittelschnellen Sandplatz in der Sala-Polivalenta-Arena ihre erste, rund 60-minütige Trainingseinheit. Von den rumänischen Zuschauern in der Halle wurde Kerber mit Szenenapplaus begrüßt. "Ich freue mich, endlich beim Team zu sein. So richtig Zeit zum Entspannen hatte ich nicht, aber nach der langen Amerika-Reise taten mir die zwei Tage zu Hause gut", meinte die 28-Jährige, die die Siegchancen des DTB-Auswahl auf 50 Prozent bezifferte: "Wir haben ein gutes Team."

Kerber hatte am Samstag im zweiten Satz des Halbfinales beim WTA-Turnier in Charleston gegen Sloane Stephens (USA) wegen Erschöpfung aufgeben müssen. "Ich fühle mich jetzt aber wieder gut", sagte sie nach der Anreise via München nach Cluj.

Die deutsche Nummer eins betonte nochmal, wie gut ihr die drei, vier Tage bei Steffi Graf und Andre Agassi in Las Vegas Ende März getan hätten. "Ich habe dort hart gearbeitet und Stärke getankt", betonte Kerber. In der Mannschaft von Bundestrainerin Barbara Rittner ist "Angie" gesetzt.