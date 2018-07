Charlotte (SID) - Weiterer Rückschlag für Tommy Haas: Der 38-Jährige musste sich am Mittwoch im Medical Center Mercy in Charlotte/North Carolina einem kleinen operativen Eingriff am rechten Fuß unterziehen. Wie Haas anschließend über seinen Instagram-Account mitteilte, verlief die Operation erfolgreich. Es war der insgesamt neunte medizinische Eingriff im Verlauf der Profikarriere des früheren Weltranglistenzweiten.

Damit ist der Start von Haas bei den French Open in Paris (22. Mai bis 6. Juni) so gut wie ausgeschlossen. "Der Plan ist immer noch, den Mercedes-Cup in Stuttgart und die Rasensaison zu spielen", sagte Alexander Stöhr aus dem Haas-Management. Das Stuttgarter Turnier auf dem Weißenhof findet in der Woche nach Roland Garros statt.

Sein vorerst letztes Match auf der ATP-Tour hatte Haas, der seit 1996 Profi ist, Mitte Oktober 2015 in Wien bestritten, dort war er zum Auftakt an Jo-Wilfried Tsonga (Frankreich). Der gebürtige Hamburger steht derzeit in der Weltrangliste auf Position 361.

Nach seiner insgesamt vierten Schulter-OP hatte Haas mehr als ein Jahr pausiert und war erst Mitte letzten Jahres in Stuttgart auf die Tour zurückgekehrt. "Es ist noch zu früh, um den Schläger an den Nagel zu hängen. Die Birne hat noch Lust auf Tennis", hatte der frühere Davis-Cup-Spieler nach seinem Erstrunden-K.o. bei den US Open 2015 gesagt.

Über die Zeit nach der Karriere macht sich Haas seit längerem Gedanken. "Ich denke, Tennis wird immer ein Teil meines Lebens bleiben. Ich kann mir vorstellen, jüngeren Spielern zu helfen, sie zu unterstützen. In welchem Rahmen das alles passieren kann, ist noch offen", sagte der Vater zweier Töchter unlängst.