Baku (AFP) Trotz der Waffenruhe in der Kaukasusregion Berg-Karabach ist am Donnerstag ein aserbaidschanischer Soldat getötet worden. Der Mann sei gestorben, "als er die nächste Provokation des Feindes entlang der Konfrontationslinie verhindert habe", erklärte das Verteidigungsministerium in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku mit Verweis auf Armenien.

