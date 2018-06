Peking (AFP) Der chinesische Internetriese Alibaba steckt mehr als eine Milliarde Dollar in den Essen-Lieferdienst Ele.de. Der Konzern investiere 900 Millionen Dollar (794 Millionen Euro), weitere 350 Millionen Dollar flössen über die mit Alibaba verbundene Finanzgesellschaft Ant Financial, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Wie groß der dadurch erworbene Anteil an der Lieferfirma ist, wurde nicht mitgeteilt.

