Peking (AFP) In dem Skandal um abgelaufene Impfstoffe sind in China mehr als 200 Verdächtige festgenommen worden. Zudem seien 357 Regierungsbeamte gefeuert oder degradiert worden, teilte der Staatsrat am Mittwoch auf seiner Website mit. In der Öffentlichkeit herrscht großer Unmut über den Fall, weil die Behörden ihn erst mit einjähriger Verspätung publik machten.

