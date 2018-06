Berlin (AFP) Das Atomforschungszentrum Jülich in Nordrhein-Westfalen hat nach eigenen Angaben keine Hinweise auf eine islamistische Bedrohung. Nach einem Bericht über den mutmaßlichen Paris-Attentäter Salah Abdeslam, bei dem Artikel und Fotos zu Jülich in seiner Wohnung in Brüssel entdeckt worden sein sollen, erklärte die Einrichtung am Donnerstag: "Dem Forschungszentrum Jülich liegen keinerlei Hinweise auf eine etwaige Gefährdung vor." Es stehe dazu aber im Kontakt mit den Sicherheitsbehörden und der Atomaufsicht.

