Berlin (AFP) Die Spendenbereitschaft der Deutschen ist im vergangenen Jahr auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Wie das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) am Donnerstag in Berlin mitteilte, stieg das Volumen privater Geldspenden an gemeinnützige Organisationen im Vergleich zum Vorjahr 2014 noch einmal deutlich um 4,1 Prozent. Der jährlichen Spendenbilanz des Instituts zufolge erreichte es insgesamt 6,73 Milliarden Euro.

