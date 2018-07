Düsseldorf (AFP) Die IG Metall droht mit Warnstreiks ab Ende April. Das Angebot der Arbeitgeber von 0,9 Prozent sei eine Provokation, erklärte der Verhandlungsführer für Nordrhein-Westfalen, Knut Giesler. "Wer die Arbeitsleistung von Menschen so verschmäht, der muss mit diesen Konsequenzen rechnen." Die IG Metall fordert in der laufenden Tarifrunde fünf Prozent mehr Lohn. Die Friedenspflicht endet in der Nacht zum 29. April.

