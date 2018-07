Ankara (AFP) Eine in der Türkei seit einem Monat vermisste Deutsche ist laut Medienberichten offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Die 39-jährige Frau sei in der Stadt Gölcük tot aufgefunden worden, berichtete die Nachrichtenagentur Dogan am Donnerstag. Ihr Leichnam sei in einem mit Beton gefüllten Fass entdeckt worden.

