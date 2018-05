Berlin (AFP) Die Opposition im Bundestag will Ende April einen Untersuchungsausschuss zur Abgas-Affäre bei Volkswagen ins Leben rufen. "Es muss aufgeklärt werden, was die Bundesregierung gewusst hat, was sie bislang getan und nicht getan hat, welche Mauschelei dort zustande gekommen ist", erklärte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter am Donnerstag nach Beratungen mit dem Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch.

