Leipzig (AFP) Eine mutmaßliche Geiselnahme bei Leipzig hat die Polizei stundenlang in Atem gehalten. Ein Mann verschanzte sich am Donnerstagmorgen in seiner Wohnung in Schkeuditz, als Beamte des Landeskriminalamts (LKA) mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Tür standen, wie ein Polizeisprecher in Leipzig sagte. In der Wohnung hätten sich mehrere Menschen aufgehalten. Nach rund vier Stunden sei der Einsatz gewaltfrei beendet worden.

