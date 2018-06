Karlsruhe (AFP) Die Bundesanwaltschaft hat einen 52-jährigen Türken vor dem Oberlandesgericht München wegen Verdachts der Mitgliedschaft in der extremistischen Vereinigung "Türkische Kommunistische Partei/Marxisten-Leninisten" (TKP/ML) angeklagt. Der Beschuldigte Mehmet Y. sei ranghoher Führungskader der Auslandsorganisation der TKP/ML gewesen, teilte die Behörde am Donnerstag in Karlsruhe mit.

