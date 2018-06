Köln (AFP) Die Ungleichheit zwischen Kindern ist in vielen Industrieländern gewachsen. Bei der Gesundheit, Lesekompetenz oder Lebenszufriedenheit bleiben Kinder vom unteren Rand der Gesellschaft in den meisten Ländern weiter hinter dem Durchschnitt zurück, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Studie des UN-Kinderhilfswerks Unicef zeigt. Deutschland landet im internationalen Vergleich unter 41 Staaten der Europäischen Union und der OECD im oberen Mittelfeld.

