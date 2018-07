Luxemburg (AFP) Die Verbraucherpreise in Europa sind im März unverändert geblieben. Wie die Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag mitteilte, lag die Inflationsrate sowohl in den Staaten der Währungsunion als auch in der gesamten EU bei 0,0 Prozent. Eurostat revidierte damit Angaben einer ersten Schätzung von Ende März. Damals waren die Luxemburger Statistiker noch von einem Rückgang der Verbraucherpreise um 0,1 Prozent in der Eurozone ausgegangen.

