Shanghai (SID) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton geht mit einem großen Handicap in das nächste Duell mit Mercedes-Teamrivale Nico Rosberg. Beim Großen Preis von China am Sonntag (08.00 Uhr/Sky und RTL) wird der Engländer mit einer Fünf-Plätze-Strafe belegt. Wie das Weltmeister-Team am Donnerstag bestätigte, wurde an Hamiltons Boliden ein unerlaubter Getriebewechsel vorgenommen. Sein erster Saisonsieg im dritten Rennen rückt damit bereits in weite Ferne.

Wie Mercedes mitteilte, sei das Getriebe beim vergangenen Rennen in Bahrain beschädigt worden. Da das Überholen in Shanghai besonders gut möglich ist, sei die Strafe nun in Kauf genommen worden, um kein Risiko einzugehen. Nach zwei Siegen Rosbergs in Australien und Bahrain hat Hamilton im WM-Klassement 17 Zähler Rückstand auf den Deutschen.

"Dieses Wochenende wird hart", schrieb Hamilton bei Instagram und stellte ein Foto chinesischer Fans dazu: "Ich starte mit einer Fünf-Plätze-Strafe, aber dank euch bin ich motiviert und zuversichtlich, dass wir Boden gutmachen."

Hamilton hatte bei den ersten beiden Saisonrennen jeweils die Pole Position erobert, nach einem schwachen Start in Australien und einem unglücklichen Unfall in Bahrain musste er sich aber jeweils Rosberg geschlagen geben. Auch für Ferrari-Star Sebastian Vettel (Heppenheim) steigen mit der Strafe für den Titelverteidiger die Chancen auf die erste Überraschung der Saison.