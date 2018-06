Rio de Janeiro (SID) - Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft trifft beim olympischen Turnier in Rio de Janeiro (3. bis 19. August) in der Gruppe F auf Australien, den London-Dritten Kanada und Simbabwe. Dies ergab die Auslosung am Donnerstag in Rio. In seinem ersten Spiel tritt das Team von Bundestrainerin Silvia Neid am 3. August (23.00 Uhr MESZ) in Sao Paulo gegen Simbabwe an.

Die ersten beiden Teams jeder der drei Gruppen sowie die zwei besten Gruppendritten erreichen das Viertelfinale.

Die deutschen Spiele im Überblick:

Mittwoch, 3. August, 23.00 Uhr MESZ : Simbabwe - Deutschland (Sao Paulo)

Samstag, 6. August, 23.00 Uhr MESZ: Deutschland - Australien (Sao Paulo)

Dienstag, 9. August, 21.00 Uhr MESZ : Deutschland - Kanada (Brasilia)

Die weiteren Gruppen:

E: Brasilien, Schweden, China, Südkorea

G: USA, Frankreich, Neuseeland, Kolumbien

Die weiteren Spieltermine:

Viertelfinale: Freitag, 12. August

Halbfinale: Dienstag, 16. August

Finale/Platz drei: Freitag, 19. August