Liverpool (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat das Halbfinale in der Europa League verpasst. Eine Woche nach dem 1:1 gegen den FC Liverpool im eigenen Stadion verlor der BVB am Abend das Viertelfinal-Rückspiel an der Anfield Road trotz einer 3:1-Führung noch mit 3:4 und schied aus.

