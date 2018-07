Monaco (SID) - Portugal muss bei der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich (10. Juni bis 10. Juli) auf Linksverteidiger Fabio Coentrao verzichten. Der 28-Jährige hat nach Angaben seines Klubs AS Monaco eine Oberschenkelverletzung erlitten und muss operiert werden. Coentrao, bis zum Saisonende von Real Madrid an Monaco in die französische Ligue 1 verliehen ist, hatte sich die Blessur in der vergangenen Woche im Training zugezogen und muss mindestens drei Monate pausieren.

Portugal trifft bei der EM-Endrunde in der Gruppe F auf Österreich, Ungarn und Island.