London (AFP) Zwei Iraner sind in der Nacht zum Donnerstag von einem britischen Fährschiff aufgegriffen worden, als sie mit einem Schlauchboot den Ärmelkanal überquerten. Das Fährschiff "Pride of Canterbury" sei auf die Iraner aufmerksam geworden, als sie mitten in der Nacht mit einem Mobiltelefon Lichtsignale aussandten, sagte Andy Roberts von der Seenotrettungsgesellschaft RNLI. Die Iraner seien ohne Rettungswesten unterwegs gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.