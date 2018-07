Berlin (dpa) - Die Koalitionsspitzen haben sich nach monatelangem Streit in der Flüchtlingskrise auf mehrere Maßnahmenpakete zur Integration und zur Terrorismusbekämpfung geeinigt. Das erfuhr die dpa nach Beratungen führender Koalitionspolitiker im Kanzleramt aus Teilnehmerkreisen. Aus der Union hieß es, man sei mit den Ergebnissen in diesen Themenbereichen zufrieden. Am Mittag wollen die Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD, Kanzlerin Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer und der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel, die Ergebnis im Kanzleramt präsentieren.

