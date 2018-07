Istanbul (dpa) - Im westtürkischen Gölcük ist eine Frauenleiche gefunden worden, bei der es sich um eine vor einem Monat als vermisst gemeldete Deutsche aus Niedersachsen handeln könnte. Die Polizei habe den Körper der Frau in einem mit Beton gefüllten Fass gefunden, das in einem Keller zusätzlich einbetoniert worden sei, berichtete die Nachrichtenagentur DHA. Bei der Frau handele es sich mutmaßlich um eine 39-jährige Deutsche, die vor mehr als einem Monat als vermisst gemeldet worden sei. Die Frau hatte demnach als Friseurin in Antalya gearbeitet und war zuletzt in Istanbul gesehen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.