New York (dpa) - Die amerikanische Sängerin Kelly Clarkson (33) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. "Unser kleiner Junge ist da", verkündete Clarkson am Donnerstag via Kurznachrichtendienst Twitter.

Remington Alexander sei bereits am Dienstag geboren und kerngesund. "Wir könnten nicht glücklicher oder verliebter sein."

Mit ihrem Mann Brandon Blackstock hat Clarkson, die durch die Castingshow "American Idol" berühmt wurde, bereits eine 22 Monate alte Tochter namens River Rose. Im vergangenen August hatte sie bei einem Konzert in Los Angeles verkündet, dass sie erneut schwanger sei.

Tweet von Kelly Clarkson