Bayern München im Champions-League-Halbfinale - 2:2 in Lissabon



Lissabon (dpa) - Der FC Bayern München hat zum zehnten Mal und zum fünften Mal in Serie das Halbfinale der Champions League erreicht. Die Münchner setzten sich im Viertelfinale letztlich souverän gegen Benfica Lissabon durch. Acht Tage nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel reichte die Münchner am Mittwoch im Rückspiel ein 2:2 (1:1). Vor 65 000 Zuschauern im Estádio da Luz brachte der Mexikaner Raul Jimenez die Portugiesen in der 27. Minute in Führung. Arturo Vidal gelang in der 38. Minute dann der Ausgleich. Der Chilene hatte schon im Hinspiel das Siegtor geschossen. Für die Vorentscheidung sorgte Thomas Müller in der 52. Minute. Dem Brasilianer Talisca gelang nur noch der Ausgleich in der 76. Minute.

Titelverteidiger FC Barcelona scheitert im Viertelfinale an Atlético

Madrid (dpa) - Titelverteidiger FC Barcelona ist in der Champions League bereits im Viertelfinale gescheitert. Liga-Rivale Atlético Madrid setzte sich am Mittwochabend im spanischen Duell mit 2:0 (1:0) gegen den Favoriten um Superstar Lionel Messi durch. Acht Tage nach der 1:2-Niederlage in Barcelona schafften die Madrilenen damit den Sprung ins Halbfinale. Der Franzose Antoine Griezmann erzielte vor 54 000 Zuschauern im Estadio Vicente Calderon beide Tore: In der 36. Minute per Kopf, in der 88. Minute verwandelte er einen Handelfmeter.

Klopp empfindet keinen Druck: "Halbfinale kein Muss"

Liverpool (dpa) - Jürgen Klopp geht mit großem Respekt, aber guten Mutes in das Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League am Donnerstag (21.05 Uhr/Sky) gegen seinen ehemaligen Club Borussia Dortmund. "Es ist nicht so, dass wir mit der weißen Fahne einlaufen. Aber wir wissen, wie stark Borussia Dortmund ist. Die können überall auf der Welt zwei Tore schießen", sagte der Coach des FC Liverpool am Mittwoch. Obwohl die Europa League für seinen neuen Club die letzte Gelegenheit ist, noch in die Champions League einzuziehen, gab sich Klopp gelassen: "Wir haben keinen Druck, sondern sehen es als große Chance, in das Halbfinale einzuziehen."

RB Leipzig: Hatten Treffen mit Ingolstadts Trainer Hasenhüttl

Leipzig (dpa) - Fußball-Zweitligist RB Leipzig hat ein Treffen seines Trainers und Sportdirektors Ralf Rangnick mit dem Coach des Bundesligisten FC Ingolstadt, Ralph Hasenhüttl, bestätigt. Gleichzeitig wies der Club am Mittwoch Ingolstädter Vorwürfe zurück, man wolle Hasenhüttl abwerben. "Ralf Rangnick und Ralph Hasenhüttl haben sich nicht zu einer Vertragsverhandlung getroffen, sondern sich unter Kollegen ausgetauscht. Das sollte unter Trainern erlaubt sein", sagte Leipzigs Vorstandsvorsitzender Oliver Mintzlaff der Deutschen Presse-Agentur. Er reagierte auf Medienberichte über ein Treffen der beiden Trainer und die sich daraus ergebende Kritik der Bayern.

Wegen Sextape-Affäre: Benzema verpasst EURO im eigenen Land

Paris (dpa) - Der französische Fußball-Star Karim Benzema wird die Europameisterschaft 2016 im eigenen Land wegen seiner Verwicklung in eine Erpressungsaffäre verpassen. Der 28 Jahre alte Stürmer von Real Madrid werde nicht für das Kontinentalturnier vom 10. Juni bis 10. Juli berücksichtigt, teilte der französische Verband FFF am Mittwoch in Paris mit. Das hätten FFF-Präsident Noël Le Graët und Nationaltrainer Didier Deschamps gemeinsam beschlossen. Benzema wird beschuldigt, bei einer Erpressung seines Nationalteam-Kollegen Mathieu Valbuena als Komplize agiert und für die Erpresser vermittelt zu haben.

Überraschung in Monaco: Vesely beendete Siegesserie von Djokovic

Monte Carlo (dpa) - Der Tscheche Jiri Vesely hat die Siegesserie von Titelverteidiger Novak Djokovic beim Tennis-Masters-Turnier in Monte Carlo beendet und damit für eine große Überraschung gesorgt. Der 55. der Weltrangliste bezwang am Mittwoch die Nummer 1 aus Serbien in der 2. Runde mit 6:4, 2:6, 6:4. Djokovic kassierte damit im 30. Match in diesem Jahr erst seine zweite Niederlage. Der 22 Jahre alte Vesely feierte seinen ersten Sieg gegen einen Top-Ten-Spieler überhaupt.

Aus für Tennis-Profis Kohlschreiber und Zverev in Monte Carlo

Monte Carlo (dpa) - Philipp Kohlschreiber und Alexander Zverev haben beim Masters-Series-Turnier in Monte Carlo den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Kohlschreiber, bester deutsche Tennisprofi, verlor am Mittwoch gegen den an Nummer vier gesetzten Schweizer Stan Wawrinka mit 6:7 (2:7), 5:7. Nach 96 Minuten musste sich der 32 Jahre alte Augsburger dem French-Open-Sieger geschlagen geben. Zverev verlor gegen den Spanier Marcel Granollers mit 4:6, 6:4, 3:6.

Rhein-Neckar Löwen festigen Führung mit Sieg gegen Gummersbach

Gummersbach (dpa) - Die Rhein-Neckar Löwen haben auf dem Weg zur ersten deutschen Meisterschaft den nächsten Sieg eingefahren. Der Spitzenreiter der Handball-Bundesliga gewann am Mittwoch beim VfL Gummersbach mit 33:22 (15:9) und bleibt mit 44:6 Punkten Tabellenführer. Es folgen die SG Flensburg-Handewitt (40:8) und der THW Kiel (39:7). Die beiden norddeutschen Titelanwärter spielen erst am Donnerstag und Samstag. Vor 4132 Zuschauern in der ausverkauften Gummersbacher Schwalbe-Arena war Uwe Gensheimer mit zehn Treffern bester Torschütze der Löwen.

2:3 im ersten Halbfinale: Volleyballmeister Friedrichshafen droht Aus

Friedrichshafen (dpa) - Titelverteidiger VfB Friedrichshafen steht im Playoff-Halbfinale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft vor dem Aus. Die Mannschaft von Trainer Stelian Moculescu verlor am Mittwochabend in eigener Halle ihr erstes von maximal drei Spielen gegen die United Volleys Rhein-Main mit 2:3 (25:21, 25:19, 9:25, 28:30, 8:15). Der Aufsteiger kann damit am Samstag in Frankfurt gleich in seinem ersten Bundesliga-Jahr die Endspiele um die deutsche Meisterschaft erreichen. Für das Weiterkommen benötigt man in dieser Serie nach dem Modus "Best of three" zwei Siege.