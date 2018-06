Oslo (AFP) Der norwegische Pensionsfonds, größter Staatsfonds der Welt, zieht sich langsam aus dem Geschäft mit der Kohle zurück. Der Fonds verkaufte in den vergangenen Monaten seine Anteile an 52 Energie- und Bergbauunternehmen, bei denen das Kohlegeschäft mehr als 30 Prozent am Umsatz oder Geschäft ausmacht, wie die norwegische Zentralbank am Donnerstag mitteilte. Zu den Unternehmen zählen demnach der bankrotte US-Kohleförderer Peabody Energy, China Coal Energy und Tata Powers. Auch von einigen europäischen Unternehmen verabschiedete sich der Fonds.

