Sydney (AFP) Beim Absturz eines Flugzeugs in Papua-Neuguinea sind Medienberichten zufolge zwölf Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine habe am Mittwoch die Landebahn von Kiunga im Westen des Landes nahe der Grenze zu Indonesien verfehlt und sei in einen Sumpf gestürzt, berichtete der staatliche Rundfunk am Donnerstag. Ursache sei Motorversagen gewesen. Unter den Toten seien auch drei Kinder.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.