Genf (AFP) Der UN-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, hat Schwierigkeiten bei der humanitären Versorgung der Bevölkerung in dem Bürgerkriegsland beklagt. Die von den USA und Russland angeführte zuständige Arbeitsgruppe sei "frustriert" und "enttäuscht" vom Stand der Hilfslieferungen in besetzte Gebiete in Syrien, sagte de Mistura am Donnerstag in Genf. Es sei bislang nicht gelungen, Konvois in die Orte Duma, Daraja und Harasta zu schicken.

