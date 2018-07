Offenbach (dpa) - Eine Flohmarkt-Party mit Secondhand-Kleidung zum Kilopreis: Mit diesem Konzept hat die Mainzer Start-up-Firma Darpdecade am vergangenen Wochenende in Offenbach regen Anklang gefunden.

Mehr als 1000 Menschen kamen nach Angaben der Veranstalter, um sich beim "Vintage Kilo Sale" gebrauchte Kleider oder Pullis auszusuchen. Was im vergangenen Jahr in einem Hinterhof der Mainzer Neustadt gestartet wurde, fand inzwischen auch in Hamburg und Köln sein Publikum.

Die Flohmarkt-Aktionen sind nur ein Baustein des Geschäftsmodells von Darpdecade-Gründer Robin Balser. "Wir wollen raus aus dem Zyklus von Kleider kaufen, dreimal tragen und dann wegwerfen", sagt der 26-Jährige. Dem Kiloverkauf folgen Tauschpartys. Außerdem entwickelt die Firma eine App für eine digitale Plattform zum Tauschen von Kleidung.