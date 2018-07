Frankfurt/Main (dpa) - Die neue Fünf-Euro-Münze hat an ihrem ersten Ausgabetag eine rege Nachfrage erlebt. Bei der Bundesbankzentrale in Frankfurt sowie an ihren regionalen Niederlassungen bildeten sich heute lange Schlangen von Münzfreunden, die das neue Zahlungsmittel mit innovativer Sicherheitstechnik erwerben wollten. Die meisten Kunden dürften die mühsam erstandene Münze mit dem charakteristischen blauen Kunststoffring in der Mitte allerdings sorgsam weglegen und nicht beim nächsten Einkauf als profanes Zahlungsmittel benutzen.

