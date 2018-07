Köln (SID) - Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bestreitet ihr EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande in Oberhausen. Das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Freitag bekannt. Am 7. September findet erstmals ein Länderspiel in der König-Pilsener-Arena statt.

Zum Auftakt der EM-Qualifikation tritt das Team um NBA-Profi Dennis Schröder von den Atlanta Hawks am 31. August in Kiel gegen Dänemark an. Der dritte Gegner in der Qualifikation für die EM 2017 ist Österreich.