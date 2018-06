Brüssel (AFP) Der Prozess gegen mehrere mutmaßliche Mitglieder der vor über einem Jahr in Belgien zerschlagenen Islamistenzelle von Verviers soll am 9. Mai beginnen. Wie die Justiz am Freitag mitteilte, ist das Verfahren in Brüssel auf drei Wochen angesetzt. Insgesamt müssen sich demnach 16 Verdächtige verantworten, von denen aber nach wie vor mehrere flüchtig sind und mit internationalem Haftbefehl gesucht werden.

