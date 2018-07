Rom (AFP) Zweimal hat eine E-Mail den Atlantik überquert, bevor mit ihrer Hilfe gerade noch rechtzeitig eine junge Chinesin gerettet werden konnte, die Suizid begehen wollte. Ein in Großbritannien studierender Chinese hatte mit einer Landsfrau über das Internet kommuniziert, als er am Ton der Unterhaltung merkte, dass sich die in Italien lebende junge Frau das Leben nehmen wollte.

