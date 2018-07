Verden (AFP) Im Fall einer vor rund sieben Monaten in Niedersachsen getöteten jungen Frau haben Ermittler einen zur Tatzeit bereits im Maßregelvollzug einsitzenden Mann im Verdacht. Der 48-Jährige sei am Donnerstag festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Verden am Freitag mit. Der Verdacht gegen ihn ergebe sich aus der Auswertung von Spuren.

