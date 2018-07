Mülheim an der Ruhr (AFP) Beim Versuch, einen Hund aus einem See zu retten, ist ein Mann im nordrhein-westfälischen Mülheim an der Ruhr ertrunken. Einsatzkräfte konnten ihn nur noch tot aus dem Wasser bergen, wie die Feuerwehr am Donnerstagabend mitteilte. Eine Zeugin hatte demnach beobachtet, wie der etwa 50 Jahre alte Mann den Hund retten wollte und dabei unterging.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.