München (AFP) Trotz der Vorbereitungen für Grenzkontrollen am Brenner hofft Österreichs Außenminister Sebastian Kurz, ohne solch eine Maßnahme auskommen zu können. "Mein Optimismus ist sehr groß", sagte Kurz am Freitag bei einem Besuch der CSU in München vor Journalisten zu den Chancen für eine Lösung mit Italien. Wenn alle an einem Strang ziehen, könnten Kontrollen verhindert werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.