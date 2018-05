New York (SID) - Die Teams der deutschen Torhüter Thomas Greiss und Philipp Grubauer sind in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL erfolgreich in die Play-offs gestartet. Greiss ging mit den New York Islanders zum Auftakt der Achtelfinals bei den Florida Panthers durch ein 5:4 in der best-of-seven-Serie mit 1:0 in Führung. Mit Grubauers Konkurrent Braden Holtby zwischen den Pfosten siegte Vorrunden-Primus Washington Capitals gegen die Philadelphia Flyers 2:0.

In den beiden anderen Begegnungen bestätigte auch West-Vorrundensieger Dallas Stars seine Favoritenstellung. Die Texaner setzten sich gegen Minnesota Wild sicher mit 4:0 durch. Die Los Angeles Kings hingegen kassierten gegen die San Jose Sharks eine 3:4-Heimpleite.