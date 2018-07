Madrid (dpa) - Wegen seiner mutmaßlichen Verwicklung in Offshore-Geschäfte, die in den "Panama Papers" dokumentiert sind, ist in Spanien der Minister für Industrie, Energie und Tourismus zurückgetreten. José Manuel Soria gibt auch sein Mandat als Abgeordneter und als Präsident der konservativen Volkspartei auf den Kanaren ab. Er trete wegen der Fehler zurück, die er in Zusammenhang mit seinen Erklärung gemacht habe, teilte Soria mit. Er habe der Partei und der Regierung Schaden zugefügt, der in der "aktuellen politischen Lage besonders gravierend" sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.