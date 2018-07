Wiesbaden (SID) - Erzgebirge Aue hat sich im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga einen Patzer erlaubt. Beim SV Wehen Wiesbaden unterlagen die Sachsen zum Auftakt des 34. Spieltags 0:1 (0:1), haben als Zweiter mit 60 Punkten aber weiter einen komfortablen Vorsprung auf Verfolger Würzburger Kickers (54), der beim VfR Aalen 1:0 (1:0) gewann.

In Wiesbaden erzielte Jaroslaw Lindner bereits in der 2. Minute das Tor des Tages, das die Situation der Hessen im Kampf um den Klassenerhalt verbesserte. Wiesbaden (37) kletterte vorerst auf den 16. Rang. Auch in Aalen entschied ein frühes Tor die Begegnung, Rico Benatelli traf in der 4. Minute für Würzburg.