Nyon (dpa) - Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München trifft im Halbfinale der Champions League auf den spanischen Club Atlético Madrid. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union in Nyon. Im zweiten Halbfinale stehen sich Manchester City und Real Madrid gegenüber. Der FC Bayern muss im Hinspiel am 27. April zunächst auswärts antreten, das Rückspiel in München findet am 3. Mai statt. Das Endspiel steigt am 28. Mai in Mailand. Dort hatten die Bayern schon 2001 den Champions-League-Triumph perfekt gemacht.

