Frankfurt/Main (SID) - Der DFB-Pokal wird wertvoller. In der kommenden Saison wird der Deutsche Fußball-Bund (DFB) insgesamt 64 Millionen Euro an die Teilnehmer ausschütten. "Das sind elf Millionen Euro mehr als bisher", sagte der designierte DFB-Präsident Reinhard Grindel (54): "Es gibt keinen anderen europäischen Verband, der in seinem Pokalwettbewerb derartige Summen ausschütten kann."