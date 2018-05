Mannheim (SID) - Beim ersten Auftritt von Reinhard Grindel als neuer DFB-Präsident wurden am Freitagabend im Mannheimer Rosengarten die Sepp-Herberger-Urkunden 2016 verliehen. Insgesamt 13 Preisträger erhielten in den Kategorien Behindertenfußball, Resozialisierung, Schule und Verein, Fußball Digital sowie Sozialwerk die mit Geld- und Sachpreisen in einer Gesamthöhe von 58.000 Euro dotierten Auszeichnungen.

Der 54-jährige Grindel nahm zusammen mit dem neuen DFB-Schatzmeister Stephan Osnabrügge und des auf dem DFB-Bundestag bestätigten Generalsekretärs Friedrich Curtius an der Feierstunde teil. "Ich bin gerade heute ganz besonders gerne nach Mannheim gekommen, um mit meiner Anwesenheit zu dokumentieren, welch großen Stellenwert dieses beeindruckende, ehrenamtliche Engagement der Vereine für unseren Verband hat", betonte Grindel am Freitagabend.

Folgende Vereine bzw. Personen wurden ausgezeichnet: Kategorie Behindertenfußball: 1. Platz: Werder Bremen. - 2. Platz: TSG Wilhelmsdorf. - 3. Platz: SuS Volmarstein

Kategorie Resozialisierung: 1. Platz: Gerd Mewes. - 2. Platz: SV Germania Adelsheim. - 3. Platz: Schiedsrichter-Vereinigung Rhein-Pfalz

Kategorie Schule und Verein:

1. Platz: SG Oleftal. - 2. Platz: FC Homburg. - 3. Platz: TSV 1862 Friedberg

Kategorie Fußball Digital:

1. Platz: VfL 08 Vichttal. - 2. Platz: 1. FC Egestorf/Langreder. - 3. Platz: FV Oberlauda

Kategorie Sozialwerk:

SV Pesterwitz