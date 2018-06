Frankfurt/Main (SID) - Der akut abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss im Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Mittelfeldspieler Stefan Reinartz und Innenverteidiger Carlos Zambrano verzichten. Für Ex-Nationalspieler Reinartz ist die Saison wegen einer Sehnenverletzung im linken Oberschenkel bereits beendet.

Für den am Oberschenkel verletzten Peruaner Zambrano kommt das Spiel in Leverkusen noch zu früh. "Zambrano hat gestern das ganze Training gemacht, er fühlt sich aber noch nicht so sicher, dass er zu 100 Prozent spielen kann. Deswegen wird er für das Spiel in Leverkusen kein Thema sein", sagte Trainer Niko Kovac.