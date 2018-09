Frankfurt/Main (SID) - Der neue DFB-Präsident Reinhard Grindel (54) hat eine Top-Platzierung bei der Europameisterschaft in Frankreich auch im Zeichen der Krise des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) als wichtiges Ziel ausgegeben. "Wir wollen bei jedem Turnier gut abschneiden, aber in diesem Jahr wäre es für uns besonders wichtig", sagte Grindel während seiner Rede beim DFB-Bundestag in Frankfurt, bei dem die sportliche Leitung um Bundestrainer Joachim Löw anwesend war.

Der bisherige Schatzmeister erinnerte an das "Medienbild" bei der WM 2014, als das DFB-Team in Brasilien den Titel holte. "Der DFB hatte alles richtig gemacht, wir waren modern aufgestellt und die ganze Welt wollte wissen, wie die Deutschen das hinbekommen haben", sagte Grindel: "Und nach der Affäre, hatten wir plötzlich alles falsch gemacht, wir hatten veraltete Strukturen und das Einzige, was uns helfen konnte, war Hilfe von außen."

Die "Wahrheit" sei nun: "Wir waren nicht so gut, wie über uns nach der WM geschrieben wurde, aber wir waren nicht so schlecht, wie wir nach der Affäre beschrieben wurden", sagte Grindel: "Aber wir wissen: nichts zählt so sehr wie der sportliche Erfolg. Und deswegen wäre ein gutes Abschneiden in Frankreich natürlich auch eine gute Grundlage, um den neuen DFB zu bauen." Das Turnier im Sommer beginnt am 10. Juni, das Finale steigt am 10. Juli in Paris.

"Was vorbildlich war, war nicht nur das, was unsere Mannschaft auf dem Platz geleistet hat, sondern wie sie sich neben dem Platz präsentiert hat", sagte Grindel mit Blick zurück nach Brasilien: "Darauf kommt es beim neuen DFB auch an: ein gutes Spielkonzept, aber eben auch Fair Play und Integrität. Das ist der Verdienst von Joachim Löw, Hansi Flick, Andy Köpke, Oliver Bierhoff und jetzt auch Thomas Schneider und Marcus Sorg ? und dafür sind wir Euch von Herzen dankbar. Viel Glück in Frankreich - wir bauen auf euch!"