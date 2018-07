Neu Delhi (AFP) Zum zweiten Mal in diesem Jahr hat die von Smog geplagte indische Hauptstadt Neu Delhi den Autoverkehr drastisch beschränkt. Seit Freitag dürfen an ungeraden Kalendertagen nur noch Autos mit ungeraden Zahlen auf dem Kennzeichen fahren, während umgekehrt an geraden Tagen nur Fahrzeuge mit geraden Kennzeichen unterwegs sein dürfen. Die Einschränkung gilt testweise für zwei Wochen - wie bereits Anfang Januar.

