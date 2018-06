Genf (AFP) In Italien sind in den vergangenen Tagen fast 6000 Flüchtlinge über das Mittelmeer eingetroffen. Wie die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Freitag mitteilte, überquerten seit Dienstag 6021 Schutzsuchende das Mittelmeer, nur 174 von ihnen kamen demnach aber in Griechenland an, alle anderen in Italien. Bislang gebe es aber keinen Hinweis auf einen Zusammenhang der Zahlen mit dem Abkommen zwischen der EU und der Türkei, hieß es.

