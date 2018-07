Seoul (dpa) - In Nordkorea ist nach Angaben Südkoreas offensichtlich der Test einer ballistischen Rakete misslungen. Nordkoreas Militär habe am Morgen versucht, die Rakete an der Ostküste zu starten, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums mit. Doch gehe man davon aus, dass der Start fehlgeschlagen sei. Der neue Raketentest erfolgte inmitten zunehmender Spannungen auf der koreanischen Halbinsel.

