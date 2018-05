Hannover (dpa) - Ein Patient des Maßregelvollzugs in Niedersachsen soll während eines Freigangs eine Frau getötet haben. Die Tat soll sich im vergangenen September ereignet haben. Darüber informierte Sozialministerin Cornelia Rundt im niedersächsischen Landtag. Der Mann sitze seit gestern in Untersuchungshaft. Er war im Januar 2013 wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung verurteilt worden. Seit Ende 2014 durfte er den Maßregelvollzug in Bad Rehburg auch unbegleitet immer wieder verlassen.

