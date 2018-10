Oschersleben (SID) - Mick Schumacher geht von der dritten Reihe aus ins erste Saisonrennen der ADAC Formel 4 am Samstagnachmittag (14.40 Uhr/Sport1). Im Qualifying der deutschen Nachwuchs-Rennserie in Oschersleben sicherte sich der 17-Jährige vom italienischen Prema-Powerteam am Freitag den fünften Startplatz. Die erste Pole Position der Saison holte der Australier Joey Mawson (20) von Schumachers ehemaligem Rennstall Van Amersfoort Racing. Am Sonntag folgen zwei weitere Wertungsläufe (10.10/16.40).

Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher startet in seinem zweiten Formel-4-Jahr zunächst in der deutschen und der italienischen Serie. Beim Auftakt in Italien hatte Schumacher am vergangenen Wochenende in Misano zwei Siege und einen vierten Platz eingefahren.