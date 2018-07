Shanghai (dpa) - McLaren-Pilot Fernando Alonso hat nach einem Härtetest im Training die endgültige Starterlaubnis für das Formel-1-Rennen in China erhalten.

Eine weitere Untersuchung des Spaniers nach der Übungseinheit am Freitagvormittag in Shanghai habe gezeigt, dass Alonso fit genug für die weitere Teilnahme am Grand-Prix-Wochenende sei, teilte der Weltverband FIA mit. Alonso hatte bei einem spektakulären Crash beim Saisonauftakt in Melbourne einen Rippenbruch erlitten und deshalb beim Rennen in Bahrain vor knapp zwei Wochen aussetzen müssen.

Sollten beim zweimaligen Weltmeister in Shanghai doch noch unerwartete Folgeerscheinungen der Verletzungen auftreten, muss er auf Geheiß der Mediziner sein Auto unverzüglich stoppen, hieß es von der FIA. Als Reservefahrer für McLaren war erneut Stoffel Vandoorne nach China gereist. Der Belgier war in Bahrain für Alonso eingesprungen und hatte als Zehnter den ersten WM-Punkt in dieser Saison für sein Team geholt.