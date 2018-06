Ludwigshafen/München (dpa) - Dem US-Sänger Bobby McFerrin geht es nicht gut: Der Interpret des Welthits "Don't worry, be happy" ist an Borreliose erkrankt und hat seine Europatournee deshalb abgesagt. Das bestätigte der Konzertveranstalter MünchenMusik am Freitag auf Anfrage.

Der 66-Jährige müsse sich jetzt Zeit nehmen, um sich auszukurieren, sagte eine Sprecherin des Konzertveranstalters. Bei der Tournee mit dem Titel "Bobby McFerrin loves Brazil" waren in Deutschland Auftritte in Dortmund (17. Juni), Ludwigshafen (18. Juni), Berlin (20. Juni) sowie in München (25. Juni) geplant.

Borreliose ist eine Infektionskrankheit, die von Zecken übertragen werden kann. Neben der sogenannten Wanderröte, einem roten Ring oder Fleck um die Einstichstelle, sind Muskel- und Gelenkschmerzen häufige Symptome. Behandelt wird mit Antibiotika.