Bayern im Champions-League-Halbfinale gegen Atlético Madrid

Nyon (dpa) - Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München trifft im Halbfinale der Champions League auf den spanischen Club Atlético Madrid. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union am Freitag in Nyon. Im zweiten Vorschlussrundenduell stehen sich Manchester City und Real Madrid gegenüber. Der FC Bayern muss im Hinspiel am 27. April zunächst auswärts antreten, das Rückspiel in München findet am 3. Mai statt. Das Endspiel steigt am 28. Mai in Mailand. Dort hatten die Bayern schon 2001 den Champions-League-Triumph perfekt gemacht.

DFB-Bundestag kürt Reinhard Grindel zum neuen Präsidenten

Frankfurt/Main (dpa) - Reinhard Grindel ist neuer Präsident des Deutschen Fußball-Bundes. Der bisherige Schatzmeister wurde am Freitag von den Delegierten des außerordentlichen Bundestages in Frankfurt mit überwältigender Mehrheit von 250:4-Stimmen zum Nachfolger von Wolfgang Niersbach gekürt. Grindel war einziger Kandidat. Mit 54 Jahren ist er der jüngste DFB-Präsident seit Felix Linnemann im Jahr 1925. Sein Mandat als CDU-Bundestagsabgeordneter wird der frühere Journalist niederlegen.

Schweinsteiger fällt wohl für Rest der Saison aus

Manchester (dpa) - Fußball-Nationalmannschaftskapitän Bastian Schweinsteiger fällt beim englischen Rekordmeister Manchester United voraussichtlich für den Rest der Saison mit. Das teilte United-Trainer Louis van Gaal am Freitag auf einer Pressekonferenz it. Damit wird eine EM-Teilnahme des Weltmeisters immer fraglicher. Schweinsteiger hatte im März im Training mit der DFB-Auswahl einen Innenbandteilriss im rechten Knie erlitten und damit seine Verletztenakte weiter vergrößert.

Dortmund-Bezwinger Liverpool - trifft im Halbfinale auf Villarreal

Nyon (dpa) - Trainer Jürgen Klopp trifft im Halbfinale der Europa League auf den FC Villarreal. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union am Freitag in Nyon. Im zweiten Vorschlussrundenduell treffen Schachtjor Donezk und Titelverteidiger FC Sevilla aufeinander. Liverpool muss am 28. April zunächst auswärts antreten, das Rückspiel steigt am 5. Mai an der Anfield Road.

Räikkönen und Vettel bleiben im Training vor Mercedes-Duo

Shanghai (dpa) - Der Finne Kimi Räikkönen hat zum Auftakt des Formel-1-Wochenendes in Shanghai die Tagesbestzeit erzielt. Der Ferrari-Pilot setzte sich am Freitag im Training mit 0,109 Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen Sebastian Vettel durch. Für die bislang dominierenden Mercedes-Fahrer Nico Rosberg und Lewis Hamilton blieben in der schnelleren zweiten Session nur die Plätze drei und vier. Nico Hülkenberg erreichte im Force India den siebten Platz, Pascal Wehrlein wurde im Manor 17.

Nach Meldoniumfällen: Suspendierung von 14 Athleten aufgehoben

Berlin (dpa) - Nach positiven Dopingtests mit Meldonium sind die vorläufig verhängten Sperren von 14 Athleten aus Russland und Georgien wieder aufgehoben worden. Dies betrifft sechs georgische Ringer sowie acht russische Sportler - Leichtathleten, Bahnrad-, Bob- und Skeletonfahrer. Das russische NOK hob die vorübergehenden Sperren am Freitag wieder auf; zwei Tage zuvor hatte die Welt-Anti-Doping- Agentur WADA die Regularien gelockert. "In ihrem Blut wurde weniger als ein Mikrogramm Meldonium gefunden", sagte der Vizepräsident der georgischen Anti-Doping-Agentur, Temuri Ukleba. Das Herzmedikament steht seit 1. Januar auf der WADA-Verbotsliste.

Kerber und Petkovic für Fed-Cup-Einzel in Rumänien nominiert

Cluj (dpa) - Australian-Open-Siegerin Angelique Kerber und Andrea Petkovic bestreiten im Relegationsspiel in Rumänien am Eröffnungstag die Einzel für die deutschen Tennis-Damen. Kerber trifft am Samstag (12.00 Uhr MESZ/www.tennis.de) in Cluj zunächst auf Irina-Camelia Begu. Anschließend stehen sich Petkovic und Simona Halep gegenüber. Das ergab die Auslosung am Freitag. Am Sonntag kommt es zunächst traditionsgemäß zum Duell der Spitzenspielerinnen zwischen Kerber und Halep. Danach spielen Petkovic und Begu gegeneinander.

Brasilianischer Geheimdienst warnt vor Terrorgefahr bei Olympia

Rio de Janeiro (dpa) - Nach im Internet aufgetauchten Drohungen eines mutmaßlichen Islamisten hat der brasilianische Geheimdienst die Terrorwarnstufe für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro erhöht. "Die Wahrscheinlichkeit, dass das Land das Ziel terroristischer Attacken sein könnte, hat sich in den letzten Monaten erhöht", teilte der Geheimdienst (Agência Brasileira de Inteligência/ABIN) nach Angaben der Zeitung "O Estado de São Paulo" in einem Kommuniqué mit.

Bundestag bringt zweites Gesetz für Dopingopfer-Hilfe auf den Weg

Berlin (dpa) - Opfer des Dopings im DDR-Sport sollen noch in diesem Jahr finanziell entschädigt werden. Der Bundestag brachte am Freitag ein Gesetz dazu auf den Weg, das nach dem Willen der Regierung noch vor der Sommerpause verabschiedet werden soll. Betroffene könnten sich bereits jetzt melden, sagte Innenstaatssekretär Ole Schröder (CDU) im Parlament in Berlin. Vorgesehen ist eine Einmalzahlung von 10 500 Euro für ehemalige Leistungssportler, die in der DDR teils ohne ihr Wissen mit Hormonen und anderen Dopingmitteln behandelt wurden und bis heute an den Folgen leiden. Die Regierung rechnet mit etwa 1000 Berechtigten.